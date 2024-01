Tovarne astronomskih podatkov v Atacami

V nadaljevanju preberite:

Profesionalna astronomija že dolgo ni več kukanje skozi teleskop na domačem dvorišču ali strehi, na pol naključno sprehajanje z njim po nebu v iskanju zanimivih nebesnih objektov in pojavov. Sodobni observatoriji so postavljeni na odmaknjenih lokacijah, kjer je minimalno svetlobno onesnaženje, suho ozračje in veliko jasnih noči.

Njihovo delovanje je do potankosti načrtovano. Teleskopi in instrumenti (kamere, spektrografi, polarimetri, interferometri) so tehnično dovršeni, preizkušeni in dragi, zato je treba kar najbolje izkoristiti vsako minuto opazovalnega časa.

Raziskovalci in raziskovalke vse redkeje potujemo do teleskopov, saj vse več opazovanj izvede osebje observatorijev in nam pošlje posnetke. Vse več je tudi teleskopov, s katerimi je mogoče opazovanja opravljati na daljavo.