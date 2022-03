Trg surovin in realno gospodarstvo

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih desetih dneh se je zgodila prava poplava informacij, ki je bila posledica uresničitve geopolitičnega tveganja – ruske invazije v Ukrajini. Finančni trgi, obveščevalci, politiki in prebivalci so bili vsi po vrsti presenečeni. Države so se večinoma poenotile glede obsodbe, širi se tudi seznam različnih vrst sankcij proti pravnim in fizičnim osebam iz Rusije ter različnim vrstam premoženja teh subjektov v razvitih gospodarstvih. Pri tem vsi priznavajo, da imajo sankcije lahko tudi potencialno negotov učinek na naša gospodarstva, ki ga v trenutku sprejetja ni mogoče predvideti. Ne smemo pozabiti na prostovoljne poslovne odločitve več zahodnih multinacionalk, ki svojo solidarnost z ukrajinskim prebivalstvom izražajo tudi z zamrznitvijo poslovanja v Rusiji ali celo napovedujejo umik. Zadnje vrste odločitev je toliko težje predvideti in preveriti, vendar imajo zelo velik vpliv na poslovanje podjetij v verigi vrednosti. Primer je omejitev letov v zračnem prostoru različnih držav, ustavitev dela kontejnerskega poslovanja z Rusijo ali zamrznitev storitev tovornega prometa v večjih multinacionalkah.