Trideset mladenk iz Ženeve

Cicero je govoril, da je zgodovina učiteljica življenja (pa tudi prava priča časov, luč resnice, življenje spomina in odposlanka pradavnine, ampak to je druga zgodba). Kakorkoli, morda je že res, da zgodovina skriva pravo lekcijo za današnji čas. A kje se skriva, na kateri strani katere knjige? Velikokrat prav tam, kjer bi jo najmanj pričakovali. V tistih epizodah preteklosti, ki so zdijo najbolj čudne, oddaljene in nerazumljive, se pravi najbolj zgodovinske. Recimo tiste, ki so povezane z dvorom Ludvika XVI. in Marije Antoanete­ ter čudnimi načini, kako je zmeraj prazna državna zakladnica našla vedno nove načine, da si sposodi denar. Francoska revolucija namreč ni padla z neba, potrebnih je bilo več desetletij zgrešene fiskalne politike.