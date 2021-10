V iskanju grešnega Zorčiča

V nadaljevanju preberite:

Če niste še povsem obupali nad strankarsko politiko, ste verjetno slišali, da je minuli teden v državnem zboru prišlo do spodletelega poskusa obstrukcije. Obnovimo na hitro. Koalicija je – pol leta pred volitvami, brez stabilne parlamentarne podpore in ob najnižji javnomnenjski podpori vladi v zgodovini slovenske demokracije – poskušala sprejeti tri spremembe: zakona o dohodnini, dolgotrajni oskrbi in igrah na srečo.

Poleg tega naj bi poslanci odločali še o predlogu novega ustavnega sodnika, četrtega zapored. Vsi zakonski predlogi so vzbudili veliko hude krvi med socialnimi partnerji in naleteli na enoglasni »ne« opozicije. Vnaprej je bilo torej jasno, da bo odločanje težavno.

Opozicija se je odločila za obstrukcijo: hotela je preprečiti sklepčnost seje in tako onemogočiti glasovanje o predlogih. Taktika je spodletela: kot po navadi je opoziciji zmanjkal en glas. Kljub temu je bilo odločanje o novem ustavnem sodniku prestavljeno, zakonodajni predlogi pa za zdaj še niso sprejeti. Če je opozicija hotela pokazati, kako majhna je možnost, da bodo uspešno šli skozi parlamentarno proceduro, ji je uspelo.