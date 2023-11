V nemilosti kozmičnega dežja

Zdaj ni nobenega dvoma več: kozmični dež obstaja. Astrofiziki tega pojava še niso zaznali, seveda, ker ga opazujejo na napačnih medplanetarnih opazovalnih predpostavkah. Če komu po vseh dogodkih v državnem zboru to še ni jasno, mu ni pomoči. Naporni dnevi v parlamentu so najbolj svež in očiten dokaz.

Kozmični dež je najprej prijateljsko povezal janšiste in meseciste. (Pa ne prvič.) Potem je kozmos inteligentno in tako neusmiljeno sesul samo svobodnjaške tipke, da se jim še zdaj vrti. Še bolj se jim je vrtelo, ko jim je Janez Ivan dodal nestrokovni očitek, da so kozmični vihar sprožili sami. Glave je šele zares zmešal v petek. Tisti, ki so amandma predlagali, lastnega amandmaja niso podprli. Tisti, ki so bili še dva dni prej smrtni nasprotniki Janševemu predlogu, so ga na kozmično črni petek soglasno podprli. Glasovalni aparat je delal kot v najboljših jugoslovanskih časih. Golob pa v postelji.

Ne me prepričevat, da se vse to lahko zgodi brez kozmičnih sil! Ampak kozmični dež je, precej neopazno, padal že veliko prej, ko so Golobovi sklenili varčevati pri socialnih transferjih. »Ne bomo mi otroških dodatkov in socialnih podpor usklajevali z inflacijo,« so rekli kozmično precej omamljeni.

Kozmični dež je proizvod naravne inteligence. Nikoli ne pade zaradi kake umetne pameti. On sam od sebe točno ve, kdaj in kako mora pasti, da ne pusti prstnih odtisov. Zato je toliko bolj nevaren. Ste videli, kako prikupno je zavrtel Urško, da ni več vedela, ali se račun sešteva ali odšteva? Debele je ušpičil še vsem drugim, saj niso vedeli, ali je popust na transferje možen tudi ob sredah in četrtkih ali pa bi ga dobili samo na črni petek.

Zdaj je jasno, da kozmični dež sesuva windowse, koalicije, pa tudi vlade, še posebej ko varčujejo pri upokojencih, revnih družinah, invalidih in bolnikih. Jasno je tudi, zakaj se vsi bojijo forenzikov, ki bi lahko razkrili, kako pogosto v državnem zboru »pada« ta kozmos. Ker če odkrijejo, da je žarčil ves čas od prvega sklica tega državnega zbora, ali še huje, da žarči vse od postavitve parlamenta dalje (tudi pri vseh preostalih sklicih državnega zbora), potem bi lahko postalo jasno, zakaj imamo vse to, kar imamo. Zakaj je Jelko Kacin spoštovanega Iva Hvalico že zdavnaj s časopisom po glavi pobožal, zakaj je isti Ivo več kot štiri ure držal eno samo pridigo poslancem, zakaj je Gros delil banane, zakaj so imeli tudi predstave različnih spolnih praks pa eksplicitne zahteve po poslanskih ginekoloških pregledih, kraje sendvičev, odbijanje mikrofonov, ljubezenske in črnograditeljske avanture, ničkoliko prestopanj iz stranke v stranko, alkotestne afere, namišljene in resnejše boksarske dvoboje, tožbe in opravičila, maratonsko utrujajoče seje ... Ta kozmični dež je prinesel več, kot so si lahko izmislili grški tragiki, Shakespeare in Molière skupaj. So vse dosedanje odločitve državnega zbora zaradi »dežja« dvomljive? Bo treba zgraditi nov parlament? Še enkrat glasovati o vstopu v EU, schengen in Nato? Ali pa vsaj postaviti učinkovito protikozmično obrambo in uzakoniti poslanski dodatek na kozmični dež?

Tako to pada, ko pada. Foto Daniel Aguilar Reuters Pictures

Po mnenju naše razmeroma resne agenture je bolje, da pustijo stvari stati. Ker če zdaj dregnejo v vse posledice kozmičnega dežja, smo pečeni! Naj forenziki raje gledajo prvenstvo v curlingu!

In če smo že pri ledu in snegu. Beremo lepo novico, da je devet slovenskih gorskih centrov prejelo skupaj 80 milijonov evrov za obnovo svojih smučišč, najbrž tudi žičnic. Aleluja. Evropa, država, občine, morda celo banke so prispevale denar. Povsem logično pa je, da najlepše in najvišje smučišče ni bilo deležno denarja in so ga zato zdaj dali na led. Prvič zato, ker je primorsko. Kje ste pa še slišali, da bi se Primorci spoznali na sneg! In drugič: zaradi kozmičnega dežja. Če kje kozmos rad tali sneg, potem je to na Primorskem.

Vsaj malce nas tolaži, da kozmos »dežuje« tudi drugod po svetu. Po njegovi zaslugi bo Argentino obiskal sam Donald Trump, da podpre svojega učenca, ki je pogumno razkrinkal komunističnega papeža. Kozmos je svoj blagoslov dodal celo Nizozemski. Dež je tudi tam spočel malega Trumpiča. Zato nikar ne verjemite zvezdogledom in njihovim pomirjujočim razlagam o nedolžnosti kozmičnega sevanja. Nedolžnost pa taka! Naj gledajo prenose s sej državnega zbora namesto v zvezde! Med zvezdami seveda ni dežja, ker so se kozmični žarki zgostili drugje. In naš parlament očitno leži v samem kozmičnem sevalnem središču. Pa naj še kdo reče, da morda ni res.