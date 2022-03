Vladimir – ameriški špijon

Vojna ne koristi nikomur, ki je posloval z Rusijo in mora skrbeti za begunce. Zato pa se v vsaki vojni lepo redijo in mastijo drugi. Američani so zdaj še posebej globoko modri: »Smo vam rekli, da brez nas ne morete.«

Ukrajincem, ki so umrli ali bodo invalidi, zagotovo ne! Tistim, ki so izgubili najdražje, milijone stanovanj, službe, si nakopali desetletja travm, prav tako ne. Niti milijonom Rusov, ki so ranjeni, revnejši, še bolj pljuvani, ne. Niti mladim Rusom, ki zapuščajo državo, ker nočejo v vojno. Ruski bogataši bodo še leta brisali črne pike s svojih čel. Nekdo dela močno v njihovo škodo.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Ali ste se morda vprašali, komu ta vojna najbolj koristi?

Ukrajincem, ki so umrli ali bodo invalidi, zagotovo ne! Tistim, ki so izgubili najdražje, milijone stanovanj, službe, si nakopali desetletja travm, prav tako ne. Niti milijonom Rusov, ki so ranjeni, revnejši, še bolj pljuvani, ne. Niti mladim Rusom, ki zapuščajo državo, ker nočejo v vojno. Ruski bogataši bodo še leta brisali črne pike s svojih čel. Nekdo dela močno v njihovo škodo.

Vojna ne koristi nikomur, ki je posloval z Rusijo in mora skrbeti za begunce. Zato pa se v vsaki vojni lepo redijo in mastijo drugi. Američani so zdaj še posebej globoko modri: »Smo vam rekli, da brez nas ne morete.«

Še najbolj vesela je vojna industrija. Tako dobrih poslov ji niti Tonin ne bi priskrbel. Države namesto masla kupujejo topove (in kakšno jedrsko elektrarnico več). Zaveznice zahtevajo več vojakov, več raket in več frač. Kjer se prepirata dva, Američan dobiček ima. Lačni in revni bodo počakali. Janezi, ivani in mateji kujejo vojno železo, dokler je vroče. Nihče ne protestira proti vojaškim vajam, proti hrupu vojaških letal, proti letalonosilkam, le redki proti žicam na mejah. Vladimirju Vladimiroviču bi bilo treba dati nagrado za vzpostavitev ameriško-kitajskega ravnotežja, za krepitev evropskih vrednot, za pokop evroskeptikov, ki so izpuhteli v eni sami temni poznofebruarski ukrajinski noči in čez noč postali hipiji. Vladimirovič je vsaj na retorični ravni spreobrnil orbane, janše, le penove, melonijeve, salvinije in podobne kurze, spodbudil nove Marshallove plane, ki dežujejo po Ukrajini ... Vladimir Vladimirovič je, po vseh teh posledicah vojne sodeč, ruska verzija dvojnega vohuna za ameriške kavbojce. Ameriški tajni agent iz stepe, ki ubija revne, da hrani bogate.

Priložnost je dobila Janezova trojka, ki se je odpravila na mučeniško pot v Kijev. Janeza so zadolžili, naj nenehno piše tvite ter jasno sporoča zavezniku v Moskvo, kam ne sme streljati. Vladimirovič je še posebej prepovedal rakete na center Kijeva, samo zato, da je potem ljubljanski sokol lahko govoril, kako nizka je morala ruskih nabornikov, in si ob tem pripel medaljo goloba miru. Putin dela za naše.

Če bi Janeza morda kdo povabil v Moskvo, mu menda ne bi bilo težko prepričati Vladimirja o evropskih vrednotah, saj se oba močno trudita zanje. A takšno možnost je Janez z gnusom zavrnil: »Ne grem v Moskvo, niti če me Vlado na kolenih prosi.« Kakšna škoda! Moskovski robocopi so povsem podobni ljubljanskim. Vladimir ima že kakih 15.000 teh »evropskih vrednot« za zapahi, samo kaznuje jih še ne evropsko. Novinarka Marina Ovsjanikova je zaradi plakata na ruski TV na primer plačala pičlih 250 evrov, Jenull jih bo moral Janezu odšteti 34.000 (tudi pandurji so inflaciji primerno zasolili svoje intelektualne storitve), pa ne zaradi protesta, ampak ker ni skrbel za svojo varnost. In ker urejeni evropski protestniki zmeraj plačajo toliko za svojo varnost, da jih robocopi ne bijejo. Po osebnem trudu in zagretosti za varnost sodeč, je isti Janez, ki rešuje Ukrajino in obvlada svetovno geopolitiko, mimogrede (honorarno) tudi Jenullov tožnik, sodnik, pandur, izterjevalec in angel varuh v eni osebi. Vsaka podobnost vrednot med Moskvo in Ljubljano je povsem naključna in zlonamerna.

Velka razlika med Ljubljano in Moskvo Foto Voranc Vogel

Zlonamerna je tudi RTV, ki pusti premieru pol ure samohvale o svojem desantu na Kijev, zato da lahko premier tej isti TV na koncu v obraz zabrusi, kako enostransko neumna je. Še posebej enostransko neumna je postala ta teden, ko za isto naročnino zvečer ni več Studia City, ni več Tarče, Tednika, ni Tanje Gobec, ni Miše Molk, Utrip in Zrcalo tedna so skrili, arhivirali novinarski cvetober, vsak novinar, ki si upa napačno intonirati vprašanje, pa tvega rafal koncentrirane zlobe in preselitev v muzej pokončnega novinarstva. To so evropske vrednote, o katerih zdaj prerok pridiga svetu.

Slovenska policija je odkrila in ovadila pošiljatelja 50 grozilnih pisem svojim idolom z naboji in napisom Vemo, kje živite. Zdaj mi vemo, kje živi on. Za vsak primer je policiji tudi sam prijavil grožnjo, ker je bil na fotografiji, ki jo je sam pošiljal, in se je čutil ogroženega (od svojih groženj). Njegov bivši šef Zmagoviti Plemeniti je ob razkritju pošiljk nenavadno hitro vedel, koga mora očrniti – levičarje in tiste iz 8. marca. Po razkritju pa je meni in tebi nič butalskega fanta preprosto zabrisal iz stranke. Ljudje, pa koga vi volite v teh Butalah!