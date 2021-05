Vse se je začelo v hotelu Marriott

V nadaljevanju preberite:

Vse, kar se je kasneje zgodilo, se je začelo tistega jesenskega dne leta 1996, ko se je sprehajal po hotelu Marriott v Washingtonu. Vse je bilo tako zelo drugačno kot v njegovi z vojnami in mrtvimi prekriti državi. Zavedal se je, da so ga izbrali, ker bo znal kaznovati in odstraniti krivce. In prav res bi lahko rekli, da je bil Milorad Dodik njihov novi izbranec. V Ameriko je prišel na povabilo posebne vladne agencije, saj so ocenili, da mu bo uspelo. Imel je 38 let, ko so iskali novega političnega vodjo bosanskih Srbov.



Moj beograjski kolega, veleposlanik Velike Britanije Charles Craftword, je pripovedoval, da je bil tista leta pravi čas za politike Dodikovega tipa, brezkompromisne in grobe, ki bodo znali obračunati s kriminalno dediščino. In tudi Dodik je poudarjal, da je drugačen. Samo dobro leto kasneje, po volitvah konec novembra 1997, je postal, čeprav zgolj z dvema poslancema v parlamentu, predsednik vlade bosanskih Srbov.