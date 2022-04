Vsi smo delavci pri Googlu

V nadaljevanju preberite:

Umislil sem si digitalno tehtnico. (Ne sprašujte. Korona pač ...) Namestil sem jo v kopalnico, kjer je nekoč stala analogna tehtnica, ki sem jo ves čas imel na sumu, da vsaj malo laže. Ko sem prvič stopil na »pametno tehtnico«, mi je sporočila, da jo moram najprej povezati z internetom in si namestiti aplikacijo na pametni telefon, šele nato mi bo povedala, koliko tehtam. Ob prebijanju skozi pravniški lingo pogojev uporabe sem ugotovil, da se moram za optimalno delovanje tehtnice strinjati s pošiljanjem izbranih osebnih podatkov proizvajalcu naprave, ta pa jih lahko posreduje tudi svojim poslovnim partnerjem. Med njimi so tudi podatki, ki niso nujni za delovanje tehtnice. Proizvajalci pametnih naprav z nami torej služijo še po tem, ko smo te naprave že plačali in jih kupili.