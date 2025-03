Z denarjem ali z nogami

V nadaljevanju preberite:

Kako razumeti svet, ko se stare gotovosti lomijo, nove pa se še skrivajo za tančico nereda? Pomagajo lahko stare ameriške modrosti, za katere se zdi, da so večne. Da tako dobro opisujejo človeško naravo, da bodo veljale tako dolgo, dokler bo človek hodil po Zemlji. Talk is cheap, pravijo, »besede so poceni«. Govoričiti in obljubljati ni težko, uresničiti pa je. Zato velja še en kupček pregovorov. »Besede podkrepi z dejanji« – oziroma z denarjem, put your money where your mouth is. »Glasuj s svojo denarnico,« vote with your wallet. Če pa denarja nimaš – potem »glasuj s svojimi nogami,« vote with your feet. In prav to se dogaja v tem mesecu. Ljudje veliko komentirajo na družbenih omrežjih, nekateri pa so tako resni, da delujejo tudi v resničnem svetu.