Zakaj je zdaj zaupanje tako dragocena dobrina

»Ko si diktatorji prizadevajo uničiti svobodo ljudi, je njihova prva tarča pravna profesija in skoznjo vladavina prava,« so besede Leona Jaworskega, neustrašnega tožilca, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja prepričal ameriško vrhovno sodišče, da mu mora Bela hiša predati magnetofonske trakove, povezane z afero Watergate. In je s tem, s tako odločno in neodvisno držo, odločilno pripomogel k odstopu predsednika Nixona in vsaj delni katarzi ameriške družbe.



In seveda, tudi tu ne bi šlo brez neodvisnih in profesionalnih medijev. Če novinarja Washinton Posta Bob Woodward in Carl Bernstein ne bi razkrila omenjenega političnega škandala, bi bila Amerika zdaj verjetno precej drugačna. Zgodovina je tu tudi zato, da se iz nje česa naučimo.