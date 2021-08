Zakaj nam gre Tea Jarc na živce

V kolumni preberite:

Mnogi menijo, da bi bila politična kultura v državi precej višja, če ne bi bilo twitterja in facebooka, ki sta za slabo klimo v družbi kriva, ker prinašata slabe novice. To je približno toliko smiselno, kot če rečem, da bi bile slovenske gore lepše brez doma na Kredarici, ker se tam srečujejo in pomenkujejo ljudje. Družbena omrežja niso kriva za vzpon nacionalizma, politični cinizem in kulturni boj. So ojačevalci, ki nižjim legam v družbi ponujajo ozvočenje. Hvala poganskim boginjam za twitter, dokler so tradicionalni mediji v permanentni ekonomski in ideološki krizi ter jim zmanjkuje energije za vprašanja o usodi demokracije in človekovih pravic, ko vajeti prevzamejo politike sovraštva. Brez profilov, ki jih imajo prijatelji Janeza Janše na družbenih omrežjih, nihče ne bi vedel, kaj si zares mislijo o migrantih, gejih in Hitlerju.