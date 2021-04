Zakon, ki nima izjeme

V nadaljevanju preberite:

Glavna težava z Amarovim zakonom je povezana s časom – za nazaj je pač lažje biti pameten kot sredi dogajanja. A ne glede na to je letos postalo jasno, da ta zakonitost ne velja samo za inovacije oziroma za širjenje popularnosti novih tehnologij. Velja tudi za naravne katastrofe. Spomnite se samo velikih upov, ki so na začetku pomladi 2020 pospremili prvi val pandemije covida-19. Da bo to šok, ki bo človeštvo spreobrnil od stranpoti in nas dokončno postavil v pravo smer boljše prihodnosti. Da bomo postali bolj solidarni ...