Kam z iztrošenimi politiki?

Kaj storiti z ljudmi, ki so odslužili svoje v politiki? To vprašanje je tako staro kot politika sama in še danes nima odgovora. Pa ne zato, ker bi se nehali spraševati. V Sloveniji, denimo, ta dilema kroji sedanji trenutek. Pa nismo glede tega nikakršen samotni otok. Na Otoku imajo prav te dni v zobeh nekdanjega premiera Davida Camerona (tistega, ki je omogočil brexit in po referendumu leta 2016 odstopil, reševanje problemov, ki jih je zakuhal, pa prepustil drugim). Cameron je politiko zapustil sorazmerno mlad, pri petdesetih, premlad, da bi se zares upokojil. In kaj je torej storil, ko je zapravil ves svoj politični kapital? Posvetil se je služenju finančnega kapitala, kakopak. Postal je uslužbenec avstralsko-britanske finančne družbe Greensill Capital, dobro plačan, deloma tudi v delnicah podjetja.