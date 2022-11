Zategovanje zanke okoli navidezne trajnosti

V nadaljevanju preberite še:

Nizozemsko-britanska naftna multinacionalka je lansko leto sklenila z okoli 20 milijardami dolarjev dobička in napovedala bolj radodarno dividendno politiko ter odkupe delnic. Ob visokih cenah nafte in plina so dobički tega energetskega velikana letos še dodatno poleteli v nebo. A vsi delničarji s tem kljub temu niso zadovoljni. Organizacija za okoljsko pravo ClientEarth je letos spomladi zoper trinajst izvršnih in neizvršnih direktorjev družbe Shell vložila tožbo zaradi opustitve dolžne skrbnosti članov upravnega odbora glede približevanja podnebnim ciljem iz pariškega sporazuma. Šefom naftne družbe očita, da niso storili dovolj za prehod v ogljično nevtralno poslovanje, ki ga predvideva strategija. S tem želi ClientEarth, kot pravijo, v imenu vseh deležnikov zaščititi dolgoročno preživetje podjetja. Gre za prvo tovrstno tožbo, ki bo nedvomno pomembna prelomnica v sodni praksi in hkrati nakazuje na tektonske premike, ki se dogajajo pri upravljanju podjetij.