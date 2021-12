Zaupanje v znanost

V kolumni preberite:

Skoraj vsi, ki javno govorijo o pandemiji in virusu, se sklicujejo na znanstvene raziskave. Da izhajajo iz ugotovitev znanosti, trdijo tako predstavniki akademske stroke in zdravstvenih institucij, kot tudi najrazličnejši dvomljivci o uradnih stališčih in privrženci teorij zarot. A če se vsi sklicujejo na znanstvene raziskave in prihajajo do povsem nasprotujočih si zaključkov, je marsikdo upravičeno zmeden. Ker ljudem svetujemo, da verjamejo in zaupajo znanosti, je utemeljeno vprašanje, kaj ta trditev sploh pomeni. Na koga naj se obrnejo, če želijo izvedeti, kaj pravi znanost?