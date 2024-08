V kolumni preberite:

Hodiš in hodiš. In ko po celodnevnem pešačenju ne moreš več, hodiš še kako uro. Ali dve. Dokler ne najdeš zavetja za čez noč. Hodiš, hodiš, melješ, melješ. Melješ misli. Med hojo se misli ravno prav zmeljejo. In posedejo vsaka na svoje mesto. Melješ misli, ki niso imele časa biti dodobra zmlete takrat, ko ti jih je naplavilo v zaliv življenja. Male vsakodnevne misli, velike misli o uspehih, preizkušnjah, krivicah, lepotah, ogabnostih. Ko ne premlevaš malih ali velikih misli, premlevaš tiste vmes.