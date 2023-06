Atomska bomba se vrne v Belorusijo

V komentarju lahko preberete:

Obstaja nekaj vzporednic. Ukrajina in Slovenija sta druga drugo priznali sinhronizirano, tako rekoč na isti dan, 11. oziroma 12. decembra 1991. Ukrajina je bila šesta država, ki je priznala Slovenijo. Ob Hrvaški, ki je skušala svoje osamosvojitvene ambicije usklajevati z Ljubljano, so bile države, ki so nastale na pogorišču Sovjetske zveze, prve zaveznice Slovenije.

Tik pred napovedano slovensko osamosvojitvijo je tedanji ameriški državni sekretar James Baker dejanje, napovedano s plebiscitom, skušal preprečiti. Ko je pripotoval v Beograd, je skušal federacijo, ki je bila pred razpadom, reševati z denarjem. Ob korenju je bila na mizi še palica. Ameriška diplomacija je žugala, da nove države ne bo priznala petdeset let. Enako se je 1. avgusta 1991 zgodilo Ukrajini. Le da ji je zažugal ameriški predsednik George H. W. Bush.