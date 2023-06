Ruski Hitler morda šele prihaja na oblast

V nadaljevanju preberite:

Jekaterina Šulman je ena najbolj iskanih strokovnjakinj za analizo političnega dogajanja v Ruski federaciji. Na začetku pogovora je izrecno poudarila, da moramo razloge za vojno v Ukrajini iskati zgolj v notranjem dogajanju v ruski politiki. »Dogajanje in informacije, ki jih spremljamo od lanskega februarja, moje ugotovitve samo še potrjujejo,« je dejala.

Kot politologinja je specializirana za zakonodajne procese v sodobni Rusiji, parlamentarizem in mehanizme odločanja v hibridnih političnih režimih. Bila je izredna profesorica na Moskovski šoli za družbene in ekonomske vede (MSSES) in višja predavateljica na Ruski predsedniški akademiji za nacionalno gospodarstvo in javno upravo (RANEPA).

Zdaj v Rusiji ne more več delovati, saj jo je rusko pravosodno ministrstvo uvrstilo na seznam »tujih agentov«. Aprila 2022 se je pridružila akademiji Roberta Boscha v Berlinu in zapustila Rusijo.

Sodeluje na številnih konferencah in okroglih mizah, njen račun na platformi youtube pa ima več kot milijon naročnikov. Mnogi so celo prepričani, da ima dovolj podpore za uspešno politično kariero, toda vsa tovrstna namigovanja zavrača, da nima političnih ambicij: »Nisem članica nobenega političnega gibanja. Nisem političarka, temveč profesorica in strokovnjakinja za politiko.«

- Ruski politiki so odločitve sprejemali na podlagi popolnoma napačnih informacij. Mnogi so začudeni zaradi takšne zmote, vendar po drugi strani ni tako nenavadna. To je posledica avtokratskega režima, v katerem so vladarji ujeti v informacijski mehurček, saj bolj kot sposobnost nagrajujejo zvestobo.

- Kaj sploh je zmaga in kaj poraz? Z obsežno propagando ruska stran že ves čas pravi, da uspešno ustavlja pohod Zahoda in ohranja ruske tradicionalne vrednote. Pravijo, da imamo ravno zato v Ruski federaciji še vedno pravo družino z očetom in mamo, ne pa starša številka 1 in starša številka 2, kot naj bi se dogajalo na deviantnem Zahodu.

- Rusko zapustitev Hersona so zaznali le trije odstotki prebivalstva, kar jasno nakazuje, da nikomur ni zares mar, kaj se dogaja z ozemlji v Ukrajini.

- Vse več ljudi se sprašuje, zakaj posebna operacija traja tako dolgo. Javnost tega ni pričakovala. Na državnih medijskih kanalih in v govorih državnih politikov zato opažamo nov trend: v javnem mnenju skušajo vojno vse bolj normalizirati.

- Smo avtokracija, ki temelji na depolitizaciji ljudi. Med državo in ljudstvom obstaja jasna meja, kot da bi obe strani podpisali družbeno pogodbo – ljudstvo se ne vmešava v državno razdelitev denarja in politične moči, država pa se ne vmešava v vsakdanje življenje ljudi.

- O sovjetski psihi je treba vedeti, da bolj ko je oseba v javnosti strastna ali histerična glede določene teme, večja je verjetnost, da gre le za predstavo. Ljudem iz drugačnega okolja bi se zdelo, da mora biti nekdo, ki se mu skorajda peni iz ust, zagotovo čustveno občutljiv glede obravnavane teme. Pri nas pa ni tako.