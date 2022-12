Sablja, škorenj in slika iz muzeja slovenske osamosvojitve

V komentarju lahko preberete:

Ga potrebujemo? Potrebujemo prostor, ki bo pripovedoval o slovenski osamosvojitvi in okoliščinah dogodkov, ki so vrh dosegle pred 32 leti s plebiscitom in pred 31 leti z osamosvojitvijo, sprejetjem ustave in mednarodnim priznanjem? Prijateljska Ukrajina nas je kot šesta država na svetu priznala 12. decembra 1991. Ali torej potrebujemo muzej slovenske osamosvojitve?

Prejšnja vlada je trdila, da ga potrebujemo, sedanja meni, da že imamo Muzej novejše zgodovine Slovenije, in je novejšo zgodovino in osamosvojitev združila v eno institucijo. Potrošniško vprašanje, ali nekaj potrebujemo, pa ni na mestu. Potrošniški odgovor je namreč jasen – potrebujemo vse. Muzej sodobne umetnosti in planinski muzej. Prirodoslovni in čebelarski muzej. Kobariški muzej (ki, mimogrede, ni zavod, temveč družba z omejeno odgovornostjo) in vojaški muzej. Muzeji hranijo pomembna bogastva in so koristne institucije. Ko gre za nacionalni muzej slovenske osamosvojitve, je na mestu vprašanje, kakšna naj bi bila ta institucija.