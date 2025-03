Blatenje znamke Delaj v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Zgodba o hladni in vlažni stavbi s slabo električno napeljavo, v katerih so od decembra živeli vozniki s Filipinov, ki delajo za avtobusno podjetje Arriva, po razkritju v oddaji Tednik in pritisku drugih medijev počasi dobiva epilog. Kadrovska agencija Workforce, ki je skrbela za nastanitev, je te delavce že preselila v suhe in tople prostore s toplo vodo, pristojna ministrstva so ravnanje obsodila in napovedala dodatno regulacijo agencijskega dela, zgodbo preiskujeta tudi policija in inšpektorat za delo.

Primer filipinskih delavcev seveda ni osamljen.