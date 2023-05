Bučke samo še za bogate upokojence

Lubim Slovencem priporočam, naj si nakupijo in naredijo zalogo bučk in buč. Vse kaže, da jih bo že čez dober teden zmanjkalo. Najprej na Kolodvorski. Cena bučk bo zrasla ali pa jih ne bo več.

Zasluge za restrikcijo prodaje buč pripadajo štirim, pravzaprav petim ustavnim sodnikom, o katerih so še pred 14 dnevi trdili, da je nad njimi samo še nebo. Zdaj pa (kako spremenljivo je vreme v Ljubljani!) Ivan pravi, da ustavniki ne obstajajo več. Iz teh besed sklepamo, da se nebo zdaj šopiri tik nad plešo. Še malo, pa bo pleša višja.

Sodniki niso sprejeli opombe in nobenega ločenega mnenja, da je petje v zboru prepovedano. Mislim v državnem zboru za predsedniškim pultom, če sem lahko natančen. Zato bo treba malce potrpeti. Nobena lepa stvar ne pride sama.

Morate priznati, da so bili ti, ki jih ni več, zelo potrpežljivi, uvidevni in strpni. Ekipa Wot Tamauga Ekrana je v treh dneh predstavila celoten repertoar buč in ga na smrt utrujajoče ponavlja že 755 dni. Menda je to početje celo vsega vajene, zdaj sicer ukinjene sodnike, ki so sicer z lahkoto brali tudi po 5000 strani najbolj dolgočasnega branja na dan, malce utrudilo. Operacija je uspela, pacient je tik pred tem, da izpusti dušo, kar v nezavidljivem položaju našega zdravstva ni najbolj obetaven status. Zato je bila potrebna odločitev: kirurški rez ali evtanazija. Ker za evtanazijo ni bilo dovolj glasov, mnogi upajo, da bo RTV morda še preživela. Zato smo vas vnaprej opozorili, da si nabavite bučke, predvsem kupite dežnike, plinske maske in drugo zaščitno opremo, ker zdaj pa bo bruhalo iz tega vulkana. Da o petju ne govorimo.

Stvar postaja resna tudi na drugi strani. Upokojenci bodo obogateli, in to že novembra letos. Najprej smo upali, da šele prihodnje leto. Najboljši predsednik vlade jim je obljubil polnih 1,8 odstotka višje penzije. Zdaj pa računajte. Če imajo upokojenci iz najbolj premožne skupine tisoč evrov penzije (ti imajo že tako polne mošnje), bodo konec novembra prejeli še 18 evrov dodatka za dva meseca. Ma, si vi lahko predstavljate, kako nesramno bodo zapravljali upokojenci decembra, kaj vse si bodo privoščili? Tri kilograme kruha, par nogavic, dva dodatna tanka zrezka, morda kilogram češenj. Ker takrat češenj ne bo, bodo raje kupili pet kilogramov zelja. Ma »ljudje božji*« (*prosto po R. G.), saj se nam bodo zredili!

Take buče si bodo privoščili bogati upokojenci z višjimi penzijami. FOTO: Igor Zaplatil

Že junija bodo najbogatejši upokojenci prejeli še 145 evrov regresa za dopust. S 145 evri seveda ne bodo potovali na Santorini, še manj z novo čartersko linijo na Kreto, da o Dubrovniku in Rovinju ne govorimo. Zato pa bodo lisjaki ostali 14 dni doma in si vsak dan privoščili pol porcije čevapčičev z majhnim pivom na domačem balkonu. Tisti z zajamčenimi penzijami pa bodo dobili polnih 13 dodatnih evrov. Če bodo preživeli vse roparske pohode novodobnih gusarjev, si bodo lahko vsak drugi teden privoščili loterijo. Si mislite, da se komu od njih pokaže Marija in mu doda še milijonski zadetek! Adijo zdravje. Bodisi ga stisne srce bodisi se nanj prilepijo sorodstvo in vsi pozabljeni prijatelji. Ne vem, ali ni najboljši predsednik vlade tokrat pretiraval. Moral bi dvigovati penzije previdneje in s tresočo se roko, prosim.

Slovenija je pred dnevi dobila delovno skupino za boj proti zastojem na cesti. Rezultati in napredek so očitni. Slovenija je dobila prvo avtocesto v jugo komunistični diktaturi leta 1972. Tedaj je imela za pičlih 230.000 vozil dva revna (komunistična) vozna pasova iz Ljubljane do Postojne. Po 50 letih ima Slovenija 1,7 milijona vozil, 12-krat več tovora iz Luke Koper, Hrvaška samo lani 35 odstotkov več turistov kot leto prej. Vse to zmoremo v Sloveniji po isti komunistični avtocesti. Kdo bi si mislil, res je učinkovita ta delovna skupina.

Arso je izdal poročilo, ki pravi, da imajo na izolskem kopališču Delfin neoporečne kopalne vode. Se pa posameznikom ne zdi fer, da so se v Delfinu na ta način podali v termalno črnovodno zelje Moravskih Toplic. V Izoli so že pripravili vodo slanega okusa, ki rahlo diši po nafti, samo še malce sipinega črnila spustijo vanjo, pa bodo konkurirali Moravcem z izolskimi Termami 30.000 (litrov nafte). Razkrili smo, da so v hotelu Delfin v svojo ponudbo dodali panonski pridih in zdaj poteka oglaševalska kampanja za nove termalne pakete. Pa kaj, saj tudi v Prekmurju prodajajo brancine in kalamare na žaru, so rekli Izolani. Zmotili smo jih ravno sredi pisanja novih cenikov za sezono.