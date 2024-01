Če je samo en otrok brez izobraževanja, je preveč

V nadaljevanju preberite:

Učenci, ki se šolajo na domu, bodo morali, če bodo spremembe zakona o osnovni šoli sprejete, opravljati izpite iz vseh predmetov. Do zdaj so lahko izbirali, recimo, en naravoslovni predmet. Kot piše ministrstvo, je zavod za šolstvo ugotovil, da v enem šolskem letu v celi Sloveniji nihče ni izbral kemije. Kljub temu so se ti učenci vpisali v srednjo šolo, njihove ocene se namreč drugače pretvorijo v zahtevane točke. Večina se strinja, da bo sistem zdaj bolj pravičen, skozi zobe pa tudi priznajo, da bo za otroke zelo naporen. Si predstavljate 13 celoletnih izpitov v šestih tednih?