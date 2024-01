Eva M. Klemenčič: Mladi so indikator družbe

V nadaljevanju preberite:

Pedagoški inštitut je v minulem letu objavil rezultate treh mednarodnih raziskav znanja: raziskavo bralne pismenosti četrtošolcev Pirls 2021, državljanskega izobraževanja in vzgoje osmošolcev ICCS 2022 ter bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15-letnikov Pisa 2022. Prav vse so pokazale velik padec znanja slovenskih učencev. Dr. Eva M. Klemenčič, ki je bila nacionalna koordinatorica raziskav Pirls in ICCS, pravi, da odgovorov, zakaj se je to zgodilo, nimamo. Je pa to streznitev, da mora šolstvo postati prioriteta.

»Vse raziskave kažejo na poslabšanje odnosov. Bojim se, da bomo zelo hitro prešli na to, da je treba izboljšati odnose v šoli, pozabili pa bomo na izobraževalno komponento, znanje, veščine, kompetence ali kakorkoli to imenujemo. Raziskava ICCS, pa tudi druge, je jasno pokazala, da so stališča zelo povezana tudi z vednostjo ali znanjem. Upam si trditi, da odnosov v šoli, ne da bi enako pozornost namenili znanju, ne bomo izboljšali,« v intervjuju pravi Eva M. Klemenčič.