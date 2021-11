Čudežno orožje ne deluje

Epidemija divja. Pričakovanje, da bo formula PCT epidemijo ustavila, se je izkazala za preveč optimistično. 3456 dokazano okuženih ljudi v enem dnevu je več od neslavnega 5. januarja 2021, ko so testiranja naštela 3428 pozitivnih. Tistega dne v Sloveniji še nobena oseba ni bila polno cepljena. Covid je ob januarskem najvišjem valu epidemije prebolelo 107.000 ljudi. Danes je polno cepljenih 1,2 milijona oseb, prebolevnikov je več kot 307.000. Sklep, da je pomembna večina populacije na varni strani, ker je odkljukala ukrepa, ki nosita kratico PC, je zgrešen. Tretjina oseb, ki so se okužile v zadnjih dneh, se je cepila.

Slabi dve leti po tem, ko je virus začel svoj dolgi pohod po svetu, bi moralo biti jasno, da tega mutirajočega mikroorganizma ni mogoče ustaviti z eno čarobno paličico. PC ne zadošča. Testiranje ne zadošča. Ne zadoščajo kakovostne maske. Ne zadošča preudarnost pri druženju. Ne zadošča umivanje rok. Celo zračenje prostorov samo po sebi ni dovolj. Aplikacija Ostani zdrav, za katero vedo le tisti z najboljšim spominom in arheologi, ne pomaga, čeprav je imela pred letom dni status čudežnega orožja. Šele združeni učinki vseh znanih ukrepov bi trend lahko obrnili, preden se obrne sam – ker bomo vsi prekuženi.

Če je ukrep PCT zadnje mesece dobil status čudežnega projektila, ki bo ustavil sars-cov-2, je vredno razmisliti tudi o orožju, iz katerega oblast izstreljuje ukrepe. Najpogostejše je vladni odlok. Ukrepi iz ključnih vladnih odlokov niso prestali testov ustavnosti in zakonitosti, ker sta manjkala bodisi zakonski temelj bodisi utemeljitev sorazmernosti. Če za zakonske temelje ukrepov ne bo poskrbela vladajoča koalicija, se opozicijski del zakonodajne oblasti ne more izogniti odgovornosti, ki jo ima do skupnosti. Zelo konkretno: če vlada v parlamentarno proceduro ne pošlje zakonskega člena, ki bi uzakonil obvezno nošenje zaščitne maske v zaprtih prostorih, mora to storiti opozicija.