Da bomo lahko vedno svobodno izbrali, kako želimo plačati

Svoboda je eno temeljnih načel Evropske unije. Vsak državljan EU lahko svobodno izbere, v kateri evropski državi bo živel, delal, študiral ali izvajal poslovno dejavnost.

Da je to mogoče, gre v veliki meri zahvala evru. Z njim lahko kupujemo ali prodajamo blago in storitve kjerkoli v euroobmočju.

Pomembno vlogo pri tem imajo eurski bankovci, za katere je odgovorna Evropska centralna banka (ECB). Večina Evropejk in Evropejcev želi imeti možnost, da plačujejo z gotovino, in mnogi menijo, da je gotovina bistvena za njihovo svobodo: je namreč enostavno dostopna, uporablja jo lahko vsakdo, sprejema se povsod v euroobmočju in omogoča najvišjo raven zasebnosti.

Vendar pa zaenkrat še nimamo ekvivalenta gotovini, ki bi omogočal digitalna plačila. To omejuje našo svobodo v vse bolj digitalni dobi.

Ponekod lahko za elektronske nakupe v trgovinah uporabljamo nacionalne možnosti, kot so bančne kartice ali digitalne denarnice. A v večini držav euroobmočja te nacionalne rešitve ne obstajajo. In tudi če obstajajo, pogosto ne delujejo, kadar kupujemo na spletu, si želimo razdeliti račun s prijatelji ali se nahajamo v drugi državi evrskega območja. Zaradi tega smo za kartična in elektronska plačila prisiljeni uporabljati neevropske rešitve – čeprav se tudi te ne sprejemajo povsod – in uporabljati več različnih načinov plačevanja.

Da bi odpravili to pomanjkljivost, v ECB razvijamo digitalni evro. Še naprej smo trdno zavezani gotovini, vendar želimo njene prednosti prenesti tudi v digitalni svet. Z digitalnim evrom bi potrošniki dobili dodatno možnost plačila, ki bi dopolnjevala gotovino. Sami bi se nato odločili, ali želijo to možnost uporabljati ali ne.

Digitalni evro bi omogočal udobje digitalnega plačevanja, obenem pa bi ohranjal podobne značilnosti, kot jih ima gotovina. Enako kot bankovci bi Evropejcem dal svobodo, da v celotnem euroobmočju za digitalna plačila v fizičnih in spletnih trgovinah ali neposredno z drugimi ljudmi uporabljajo eno samo javno plačilno sredstvo. Uporabljal bi se lahko tudi brez spletne povezave, zato bi bile transakcije mogoče tudi takrat, ko je omrežni signal šibek ali ko ni elektrike.

Z digitalnim evrom bi podjetja v euroobmočju lažje vzpostavila vseevropske digitalne plačilne rešitve. To bi okrepilo konkurenco na trgu, ki ga zdaj obvladuje par neevropskih akterjev, s čimer bi se znižali stroški za trgovce in potrošnike. Obenem bi se s tem okrepila strateška avtonomija in odpornost Evrope. V svetu, ki je vse bolj razdeljen in izpostavljen prevladi velikih tehnoloških podjetij, smo dolžni zagotoviti, da nam bodo v Evropi vedno na voljo zanesljiva, cenovno dostopna in varna plačilna sredstva.

Digitalni evro bi zagotavljal višjo raven zasebnosti, kot jo navadno omogočajo obstoječe komercialne rešitve. Pri nespletnih plačilih bi podatke o transakciji lahko videla samo plačnik in prejemnik plačila. Pri spletnih plačilih pa bi uporabljali najnovejše tehnologije za močno varstvo zasebnosti. Vsi podatki bi bili psevdonimizirani in bi se hranili na območju EU, tako da bi zanje veljali najvišji standardi zasebnosti na svetu. Spoštovanje pravil o varstvu podatkov bi nadzirali neodvisni organi za varstvo podatkov.

Za osnovne namene bi bila uporaba digitalnega evra brezplačna, zato ne bi bil zapostavljen nihče, niti ljudje s šibkim digitalnim ali finančnim znanjem ali ranljive skupine. Aplikacija bi vsem nudila vključujoče in dostopno plačilno sredstvo.

A digitalni evro bi bil več kot le ena od možnih oblik plačila in bi v vse bolj digitalnem in nestabilnem svetu zbližal prebivalce Evrope. Olajšal bi nam življenje, obenem pa bi ohranil našo svobodo izbire.

Pred enim letom je Evropska komisija predstavila zakonodajni sveženj o enotni valuti, da bi v celotnem euroobmočju zaščitila gotovinska plačila in določila okvir za morebitno izdajo digitalnega eura. O tem, ali bo digitalni evro zares izdan ali ne, se bo odločalo šele potem, ko bodo evropski zakonodajalci sprejeli ta okvir. Pozdravljamo sedanjo demokratično razpravo in bomo še naprej sodelovali z vsemi deležniki.

Ker se svet okrog nas spreminja in so geopolitična tveganja vse večja, moramo ohraniti sedanji zagon. Skupaj lahko dosežemo, da bo euro – naša enotna valuta – pripravljen na digitalno dobo in bo še naprej podpiral svobodo, ki jo Evropejci tako cenimo.

Ta članek je bil objavljen kot mnenjski članek v različnih medijih v euroobmočju.