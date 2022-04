Demokracija in avtokracija

V nadaljevanju preberite:

Splošne in neposredne volitve so privilegij demokratičnih držav. Definicija pa ima slabost: tudi voditelji, ki so izbrani na splošnih volitvah, so lahko po slogu vladanja avtokrati. Praznik demokracije je bil včeraj v Srbiji in na Madžarskem. Z volitvami na Madžarskem in v Srbiji se je začel aprilski krog evropskih volilnih opravil.