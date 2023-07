Dirka za ocene in točke ušla z vajeti

V nadaljevanju preberite:

Skoraj dvesto otrok je po drugem krogu vpisnega postopka ostalo pred vrati srednjih šol. Če so si v prvem krogu izbrali šolo, na katero so želeli, v drugem upali na kaj podobnega, bodo zdaj izbirali, kjer je še prostor. K sreči ga je dovolj, a vprašanje je, ali je to vsaj približno to, kar si je mladostnik želel.