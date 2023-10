Družbo oblikujejo tudi učitelji

V nadaljevanju preberite:

Učitelj in pomočnik ravnateljice OŠ Otočec je pred današnjim svetovnim dnevom učiteljev predstavil, kako so letos iskali učitelje in sestavili že 26. različico urnika. Tehniko uči učitelj športa, naravoslovje učitelj geografije, matematiko v šestem in sedmem razredu učiteljici razrednega pouka, fiziko pa inženirka brez strokovnega izpita iz tujine. Učiteljev ni.