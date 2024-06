(KOMENTAR) Država maratonskih stavk

V nadaljevanju preberite:

Trenutno potekata dve veliki stavki. Zdravniška in uradniška, stavka del zaposlenih na upravnih enotah. Obe stavki trajata že dolgo in zunanji poznavalec se ne more znebiti občutka, da želi vlada stavkajoče tako ali drugače zlomiti, bodisi s spreminjanjem zakonodaje bodisi s pritiski ali metodami, ki so bile do zdaj nenavadne. Vsak dogovor je boljši od nedogovora in obe stavki imata konkretne posledice.