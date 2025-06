Fantovske igre

V nadaljevanju preberite:

Odnos med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in milijarderjem Elonom Muskom se je začel krhati. Velika ljubezen, ki je vladala med fantoma, se ohlaja in to s precejšnjo hitrostjo. Ne bi bilo presenečenje, če bi se Musk iz največjega oboževalca prelevil v največjega kritika. V času velike ljubezni sta protagonista uspela porušiti vse, kar se je porušiti dalo. In podobno uničevalno razmerje lahko spremljamo na relaciji Trump - Vladimir Putin. Merjenje moči med fanti je preraslo v izjemno nevarno igro. Psihoanalitiki pa bi o teh odnosih zagotovo znali povedati še marsikaj zanimivega.