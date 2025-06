Sodišče v ZDA začasno ustavilo Trumpov ukrep proti univerzi Harvard

Sodišče v ZDA je v četrtek zadržalo izvedbo najnovejšega ukrepa predsednika Donalda Trumpa proti univerzi Harvard, potem ko je Trump v sredo za šest mesecev prepovedal izdajo vizumov tujcem, ki bi študirali na eni najprestižnejših ameriških univerz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bela hiša je v sredo pozno zvečer izdala razglas, s katerim bi večini novih mednarodnih študentov na Harvardu prepovedali vstop v državo, tujim študentom, ki že študirajo na univerzi, pa je zagrozila s preklicem vizumov.

»Harvard ne poroča v celoti o disciplinskih ukrepih proti tujim študentom in jih ne nadzira resno,« je ukrep utemeljila Bela hiša. Ob tem je ponovila obtožbe o domnevnem antisemitizmu in stikih z nasprotniki ZDA, kot je Kitajska.

Univerza je v pritožbi na sodišču zapisala, da »to ni prvi poskus vlade, da bi Harvard odrezala od mednarodnih študentov«. »Gre za del usklajene in vse bolj intenzivne vladne maščevalne kampanje, ki je jasna posledica tega, da je Harvard uveljavil svoje ustavne pravice in zavrnil zahteve po nadzoru nad upravljanjem univerze in ideologijo njenih profesorjev in študentov.«

Zvezna sodnica Allison Burroughs je v četrtek ugodila pritožbi Harvarda in odločila, da vlada ne more uveljaviti Trumpovega razglasa. Sodnica je že prejšnji teden z začasno odredbo ustavila spremembe glede vizumske politike za študente na Harvardu, potem ko je vlada univerzi skušala prepovedati vpisovanje tujih študentov.

Trump je vojno proti Harvardu začel konec marca, ko je napovedal revizijo okrog devet milijard dolarjev vredne proračunske pomoči univerzi. Nato je ustanovi odvzel 2,2 milijarde dolarjev pomoči in preklical za 60 milijonov dolarjev pogodb z zvezno vlado. Prejšnji teden je ukinil še preostale pogodbe v vrednosti 100 milijonov dolarjev.

Predsednik ZDA ukrepa proti univerzi Harvard, ker je zavrnila pritiske za spremembe v politiki zaposlovanja in vpisovanja ter druge njegove zahteve, od opustitve politike vključevanja do strogega nadzora nad študenti.