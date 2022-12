Geografija, demografija, javno mnenje

V komentarju lahko preberete:

Trenutni trendi politične podpore ali nasprotovanja kažejo, da vlada Roberta Goloba po referendumskem trojčku uživa visoko podporo. Naš barometer sicer še ni zaznal morebitnih sprememb v trendih, povezanih z odstopom notranje ministrice Tatjane Bobnar. Nihanj, ki jih zaznavajo mesečne meritve, pa ne moremo razumeti, če ne poznamo globljih političnih konstant. Raziskave slovenske politične geografije, s katerimi se ukvarja Jernej Tiran z ZRC SAZU, namreč kažejo na močno zakoreninjenost liberalnih in socialnih političnih skupin v urbanih okoljih. Desnica in desna sredina pa sta močnejši v ruralnih obdobjih. Levosredinsko dominacijo lahko opazimo ob bregovih reke Save in na Primorskem. Desna sredina pa je močnejša pod Kamniškimi in Savinjskimi Alpami, ob zgornjem toku Poljanske in Selške Sore in v ruralnem delu Štajerske in Dolenjske. Kočevski konec pa pravilo o desnici, ki prevladuje v ruralnih okoljih, nekoliko postavlja pod vprašaj.