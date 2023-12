Hibridni režim v senci volilnih zvijač

V nadaljevanju preberite:

V Srbiji je minila še ena volilna nedelja, še en praznik demokracije. Zmaga se nasmiha stranki, ki jo je še nedavno vodil predsednik države Aleksandar Vučić. Ali bo ta stranka obdržala oblast v Beogradu, pa v času pisanja tega besedila še ni bilo znano. Kljub temu ni prezgodaj za oceno, da so volilni proces omadeževale številne nepravilnosti. Znova so se »zbujali mrtvi«, da bi odšli na volišča. Iz srbskih krajev Bosne in Hercegovine in s Kosova so prihajali polni avtobusi instantnih volivcev.

Po beograjskih soseskah, kjer ljudje pretežno poznajo sosede, so kolone popolnih neznancev, skritih pod kapucami pred očmi in telefonskimi kamerami, prihajali na volišča in na podlagi fiktivnega prebivališča glasovali v zameno za prgišče dinarjev. Spet so grozili neodvisnim opazovalcem volitev in kakšnemu tudi razbili avto.