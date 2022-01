Iskanje ravnotežja med iskrenostjo in diskretnostjo

V nadaljevanju preberite:

Ideal ni brezkompromisna resnicoljubnost ne glede na posledice, temveč iskanje prave mere med iskrenostjo in diskretnostjo. In na tej točki je sedanja družba popolnoma odpovedala. Po eni strani imamo kričavo zmerjanje, kjer se kar tekmuje v izbiranju najvulgarnejših zmerljivk, po drugi pa vlada izjemno sprenevedanje. Kar zadeva zmerljivke, takšna parada psovk pravzaprav ni nič nenavadnega, ker je za doseganje učinka treba vse bolj stopnjevati ostrino izrazov pač pridemo do besednjaka, ki naj bi imel ultimativno udarno moč. Nič boljši ni položaj glede sprenevedanja. Prevladuje skoraj popolna igra videzov, v kateri ni več mogoče razlikovati med pristnimi in povsem zlaganimi gesli, med pravo empatijo in prazno formalistično propagando.