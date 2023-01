Izgoreli ravnatelji hočejo višje plače

V nadaljevanju preberite:

Pričakovano so se valu zahtev po višjih plačah pridružili še ravnatelji vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki jih v zahtevah podpira tudi Sviz. Če bi dobili tak dodatek, kot so ga dobili sodniki, bi to na leto stalo okoli 8,6 milijona evrov, zdravnikom pa je država dala 200 milijonov evrov, smo poslušali včeraj na izrednem zboru Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev. Zgodbe so bile pravzaprav žalostne. Ravnatelji so izgoreli, mnogi nočejo več ravnateljevati, ker bi več zaslužili, če bi bili učitelji, hkrati pa ne bi imeli take odgovornosti.