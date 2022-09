Od začetka šolskega leta so brez vodstva

V nadaljevanju preberite:

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje je že skoraj teden dni brez vodstva. Dosedanji ravnateljici Janji Zupančič je namreč mandat potekel, že spomladi pa je mandat potekel tudi svetu zavoda, ki zato ni mogel imenovati že izbrane nove ravnateljice dr. Barbare Rodica.

Svet zavoda naj bi se konstituiral v ponedeljek. Med tem šola ne more ničesar naročati, nihče ne more podpisovati pogodb, tudi ne pogodb o zaposlitvi, kar najbolj vznemirja starše, saj je šola brez učitelja matematike, pod vprašajem so bile tudi plače, ki jih podpisuje ravnatelj.