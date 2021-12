Ravnateljem poslal navodila, kako naj komunicirajo

»Po sprejetju novih vladnih ukrepih so predstavniki ravnateljev izrazili nekaj pomislekov o samih ukrepih. Tako smo si zapravili zaupanje vladne skupine, ki bo odločala o spremembah uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Z našimi nadaljnjimi aktivnostmi si moramo povrniti osnovno zaupanje v delo ravnateljev,« je v pismu ravnateljem konec novembra pisal predsednik sindikata direktorjev in ravnateljev (Sindir) Anton Obreht. V nadaljevanju jim je dal natančna navodila in zapisal, da če bodo stvari normalizirali, »lahko pričakujemo novo ureditev od 52. do 57. plačnega razreda že decembra«.

Anton Obreht od ravnateljev pričakuje, »da bomo vsi izkazovali spoštljiv odnos do ministrice in celotnega ministrstva«. FOTO: Tadej Regent

Obreht, nekoč župan s podporo SDS, je v imenu sindikata sam napisal tudi pismo podpore ministrici Simoni Kustec ob njeni interpelaciji in takrat razburil veliko ravnateljev. Tokrat je ravnateljem v pismu zapisal, da je bil usklajen predlog nove uredbe o plačah že julija poslan na ministrstvo za javno upravo in da je bil tudi že na mizi predsednika vlade Janeza Janše. Ker so imeli nekateri ravnatelji pomisleke o ukrepih, so si zaupanje »zapravili«.

Da bi zaupanje spet vzpostavili, Obreht od ravnateljev pričakuje, »da bomo vsi izkazovali spoštljiv odnos do ministrice in celotnega ministrstva. Z nepotrebnim javnim kritiziranjem ne bomo dosegli ničesar. Ravnatelji nismo usposobljeni in nismo kompetentni za oblikovanje pravnih stališč do vladnih ukrepov. Vsak od vas se mora zavedati, da lahko usodno vpliva na status ravnatelja. Če bomo stvari normalizirali v mesecu novembru, lahko pričakujemo novo ureditev od 52. do 57. plačnega razreda že v decembru.« Obreht je še dodal: »Če ima kdo možnost, da bi mediji poročali o uvedbi vladnih ukrepov pozitivno oziroma bi ravnatelji izrazili pozitivne izkušnje, bi nam zelo olajšalo položaj.«

Višje plače

Ravnatelji so od marca lani vsak dan na razpolago, zaradi poznih okrožnic delajo popoldne, zvečer, ob koncih tedna, veliko časa namenijo pogovorom s starši, uresničevanje vladnih ukrepov zahteva veliko dodatnega dela, predpisi se spreminjajo skoraj dnevno. V več primerih je celo tako, da imajo učitelji višje plače od svojih nadrejenih ravnateljev – Obreht je za Delo zapisal, da jih to ne moti. Čeprav so ravnatelji enotni, da je treba njihov položaj urediti, so mnogi zgroženi nad načinom, kako bi Obreht to rad dosegel. Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj je najbolj zgrožena, ker je po težavah pri pripravi uredbe v pismu napisal, da je bil spor z vrtci umetno ustvarjen: »Ne dovolim, da javno obrekuje vrtce, ker v tem procesu nismo ničesar naredili narobe. Treba je urediti status ravnatelja, tudi v plačah, potrebna pa so pravična sorazmerja. Sindir ustvarja med ravnatelji razdor.«

Obreht je odgovoril, da je pismo poslal, »ker so spremembe uredbe tik pred sprejetjem, sem bil iz dobro obveščenih krogov usmerjen v pobudo za povrnitev zaupanja v ravnateljevo delo in strokovnost«. Kako ve, da bi se vse lahko uredilo že decembra, ni odgovoril. Na ministrstvu za izobraževanje so nam odgovorili, da so pobude ravnateljev utemeljene in da so »zadnje dopolnitve gradiva v medresorsko usklajevanje prejeli prejšnji teden«. Priprava uredbe je v pristojnosti ministrstva za javno upravo, od koder pa so glede višjih plačnih razredov ravnateljev odgovorili, da »s to uredbo za zdaj niso predvidene spremembe na področju, ki ga omenjate«.