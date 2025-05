Izraelska okupacija Evrovizije

V nadaljevanju preberite:

Evrovizija je v noči na nedeljo spet šla skozi pekel in nazaj, kot je pel lanski zmagovalec. V napeti končnici glasovanja je kazalo, da bi na festivalu, ki je nastal z namenom povezovanja Evrope po drugi svetovni vojni, lahko slavil Izrael. Če Avstrija ne bi dobila zajetne bere točk nacionalnih žirij, bi kristalni mikrofon osvojila država, ki je po zavržnem napadu Hamasa oktobra 2023 ubila več kot 53.000 Palestincev in je, medtem ko je njena predstavnica Juval Rafael v Švici prepevala Nov dan bo vzšel, življenje bo šlo naprej, sejala smrt v begunskem taborišču Mavasi na jugu Gaze.

Evropska radiodifuzna zveza (EBU), organizatorka Evrovizije, je v Baslu zamudila še eno priložnost, da bi se opredelila do zločinov v palestinski enklavi in pojasnila, zakaj za Izrael ne veljajo enaki vatli kot za Rusijo, ki jo je po invaziji na Ukrajino – upravičeno – izključila s festivala. Namesto koherentnih pojasnil se zateka v generične odgovore, češ da gre za tekmovanje nacionalnih televizij in ne vlad. Poskuša nas prepričati, da je Evrovizija apolitični televizijski šov, a obenem sprejema poteze, ki so docela politične in največkrat v prid eni sami sodelujoči državi – Izraelu.