Izraelsko sporočilo: pridemo tudi na dom

Ko je bilo jasno, da je skupna akcija izraelske obveščevalne službe Mosad in vojske v Iranu uspela, je predsednik vlade Benjamin Netanjahu najavil: »Z božjo pomočjo bomo dosegli še veliko več.« In kaj so – z božjo pomočjo – dosegli Netanjahu in njegovi? Ubili so šefa generalštaba in šefa revolucionarne garde. Napadli so več jedrskih objektov.

Seznam tarč, ki si jih je izbral Izrael, pa nosi še nekaj dodatnih sporočil. Med ubitimi je tudi Ali Šamkani, v zadnjih tednih eden ključnih iranskih pogajalcev z Združenimi državami Amerike o iranskem jedrskem programu.

Pravilo, da se pogajalcev ne ubija, ne velja več.