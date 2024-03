Izvozna konkurenčnost je načeta

V nadaljevanju preberite:

Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je letošnjo napoved gospodarske rasti znižal z 2,8 na 2,4 odstotka, za prihodnji dve leti pa predvideva 2,5- oziroma 2,6-odstotno realno povečanje BDP, je razvidno iz spomladanske napovedi, s katero se je seznanila vlada. Če našo rast primerjamo z rastjo v Nemčiji, ki se bo dvignila za 0,3 odstotka, in Avstriji, ki bo zrasla za 0,9 odstotka, ugotovimo, da je napoved za nas ugodna, a kaj, ko z omenjenima državama veliko poslujemo, trgujemo. Povedano drugače: če se Nemčija giblje na robu recesije, to za naš izvoz ne pomeni nič dobrega. Kaj pa Umar napoveduje za izvoz?