K cepljenju povabite sorodnika, prijatelja

V nadaljevanju preberite:

Prvi odmerek cepiva proti covidu-19 je prejelo okoli 900.000 prebivalcev (43 odstotkov vseh), drugega približno 780.000 prebivalcev (37 odstotkov vseh). To nas v Evropski uniji uvršča med najmanj precepljene države, nekako na raven Hrvaške in Slovaške. Goriva za zagon epidemije je veliko. Če bi imeli, denimo, 80-odstotno precepljenost, bi – tako kot Veliki Britaniji – lahko umikali omejitve in prekužili preostalo necepljeno prebivalstvo.