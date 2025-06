V nadaljevanju preberite:

Star latinski rek bi morali zdaj postaviti na glavo in bi se moral glasiti »Quod licet bovi, non licet Iovi«, torej »Kar je dovoljeno volu, ni dovoljeno Jupitru«. Ker problem ni toliko to, kar počnejo sleherniki, ti pač so in bodo govorili in objavljali neumnosti, bizarnosti in iluzorne utopične zamisli, temveč kaj počnejo politične garniture, torej politična elita, kakršnokoli pač že imamo v ne prav optimalni kombinaciji večno starih in vedno novih obrazov.