Kdo se boji Slavoja Žižka?

Dogodek, ki naj bi razgaljal vlogo založniške industrije v ohranjanju in branjenju demokracije, je razgalil prav nasprotno – nevarno enoumje nemških predstavnikov, ki so se sprva kopali v aplavzih ob enačenju kritične obravnave politik in dejanj Izraela z antisemitizmom, ob nastopu Slavoja Žižka, ki je v sklepnem govoru problematiziral tako njihovo držo kot tudi splošno držo Evrope do palestinsko-izraelskega konflikta, pa protestno vstali. Ne le vstali, odkorakali. Kajti svoboda govora je steber založniške industrije.