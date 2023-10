Jude v Nemčiji je znova strah

V nadaljevanju preberite:

Eskalacija konflikta na Bližnjem vzhodu med Izraelom in Hamasom pušča posledice tudi v Nemčiji. Po vrsti protestov v podporo Hamasu in Palestini so v minulih dneh neznanci ponekod vrata in okna stanovanj judovskih družin v Berlinu označili z Davidovo zvezdo, podobno kot v časih nacizma. Judovska skupnost v Nemčiji je zaradi tega znova v strahu.