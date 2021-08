Klobuk dol pred slovenskimi športniki

V nadaljevanju preberite:

Janja Garnbret, Primož Roglič, Benjamin Savšek, Tina Trstenjak in Tadej Pogačar bodo v zgodovino zapisani z zlatimi, srebrnimi in bronastimi črkami, z najžlahtnejšo barvo pa košarkarji, ki so želi največje zanimanje rojakov. Težko si je predstavljati ljubljanske ulice v primeru dramatične zmage nad Francijo.



Na številnih področjih je mogoče prelisičiti pravila in se pretihotapiti do uspeha, v športu ne. Prav košarkarji vedo, da so zamudili priložnost za vpis med nesmrtne v polfinalu.