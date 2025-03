Ko se vojska v Beograd vrne

»Ko se vojska na Kosovo vrne.« Tako bi lahko prevedli velikanski napis na napol podrti stavbi starega generalštaba v srbski prestolnici, ki so jo uničile ameriške rakete leta 1999, ko so s Kosova izganjali ostanke vojske Jugoslavije, tedaj sta jo tvorili le še Srbija in Črna gora. Ruševina sredi Beograda je adut v rokavu predsednika Aleksandra Vučića. Mimo razpisa jo je za 99 let prepustil Jaredu Kushnerju, zetu Donalda Trumpa.

Ker je Trumpovi družini tako močno olajšal pol milijarde dolarjev vreden luksuzni nepremičninski projekt, si Vučić obeta, da Trump in drugi vplivni državniki ne bodo podprli zahtev študentskih protestov, ki jih bo danes kronal velikanski shod pred parlamentom.

Beograd bo danes velikanski laboratorij, kamor bi morali priti vsi politiki iz Evrope, ki dajo kaj nase in si želijo, da bi jih videli kot vsaj približno demokratične voditelje. Pred pionirskim parkom, obdanim s traktorji in policisti v oklepih, v katerem taborijo menda večinoma plačani privrženci vladajočega režima, bi videli, kam peljeta politika polarizacije in vladavina močnega voditelja, ki si zamišlja, da je oče naroda, da brez njega države ni. Delitve med ljudmi v Srbiji se jasno vidijo in zelo močno slišijo, na današnjem shodu mnogi pričakujejo nasilne incidente.

Da je tveganje resno, kaže tudi javno pismo Zveze vojnih veteranov Srbije, ki je povabila vse borce vojn iz 90. let, da danes v Beogradu s svojimi telesi zaščitijo študente in predvsem, da ne dovolijo provokatorjem pokvariti mirne proteste, ki so jih doslej vedno organizirali študenti v blokadi. Organizirali so več kot 500 veteranov, ti bodo enakomerno razporejeni skozi ves protest, opremljeni s plastičnimi trakovi za zavezovanje bodo lovili in vezali provokatorje, ki bi lahko ogrozili varnost udeležencev protesta, ter jih v skladu z zakonom predali policiji.

»Mi najbolje vemo, kaj je prelivanje krvi in ​​kaj je zlo, zato upamo, da bo razum prevladal na vseh straneh in da bo sobotni shod minil tako mirno kot doslej,« so zapisali veterani. Vojska, strah in trepet regije iz 90. let se pod Vučićem ne vračajo na Kosovo, ampak v Beograd.