Beograd v napetem pričakovanju protesta vseh protestov

Jutri bodo študentje in drugi mladi nasprotniki korupcije in šibkih institucij v Srbiji več mesecev trajajoče demonstracije kronali z velikanskim protestom pred državnim parlamentom, kjer bo protestni dogodek, imenovan Največji hrup v Srbiji.

Napetost na ulicah Beograda je mogoče že danes čutiti na vsakem koraku, zaostrena retorika in grožnje pa dajejo vtis, da je strah pred nasiljem več kot upravičen, iz Beograda poročata Delov novinar Novica Mihajlović in fotograf Voranc Vogel.

Da se bo v srbski prestolnici jutri dogajalo nekaj zares velikega, je bilo mogoče občutiti že včeraj zgodaj popoldne pred mejnim prehodom med Hrvaško in Srbijo, kjer so na elektronskih zaslonih nad avtocesto voznike opozarjali, da jih pred vstopom v Srbijo čaka sedem kilometrov dolga kolona vozil.

Mejni organi na srbski meji so vrsto novinarskih ekip zavrnili. Portal 24ur poroča, da se je to zgodilo njihovi ekipi, kot razlog pa navedli »negativno oceno varnostnega tveganja«. O prepovedi vstopa je bilo obveščenih tudi več hrvaških novinarskih ekip. Med njimi so Slobodna Dalmacija in RTL Danas.