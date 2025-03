Srbski študenti: Ne hodite v službo in ničesar ne kupujte, podajte se na ulice

V Srbiji danes potekajo novi množični shodi v organizaciji študentov. Pozive k državljanski nepokorščini in drugi splošni stavki, ki je prvič potekala konec januarja, so tudi tokrat podprli številni sindikati in združenja, poročajo srbski mediji. Množični protesti po državi potekajo od smrtonosne novembrske nesreče v Novem Sadu.

Srbski študenti so državljane v minulih dneh na družbenih omrežjih vnovič pozvali k splošni stavki. V pozivu so tako kot pred stavko 24. januarja zapisali, naj se jim pridružijo na ulicah, naj ne hodijo v službo in naj ničesar ne kupujejo. Svetovali so jim, naj si v službi vzamejo prost dan ali bolniško odsotnost. »To ni samo protest, to je borba za odgovornost, pravico in prihodnost,« so med drugim sporočili.

S študenti stojijo tudi odvetniške pisarne in medijske hiše

Akcijo študentov je po poročanju portala N1 Srbija podprl tudi rektorski kolegij Univerze v Beogradu, ki je zaposlene v ustanovah univerze pozval, naj danes ne delajo. Odvetniške zbornice v Beogradu, Kragujevcu, Nišu in Vojvodini so sklenile, da bodo prekinile delo in da odvetniki ne bodo nastopali na sodiščih, tožilstvih, policiji, itd. razen v posebnih primerih.

Študentje državljane pozivajo, naj se jim pridružijo na ulicah, naj ne hodijo v službo in naj ničesar ne kupujejo. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Študenti in srednješolci so za danes napovedali protestne pohode v Beogradu in Novem Sadu, protesti pa po poročanju srbskih medijev potekajo tudi v več drugih mestih po državi. Nekateri zaposleni na Radioteleviziji Vojvodine so danes v avli stavbe razvili velik transparent »Resnica v etru« in s tem izrazili podporo splošni stavki.

V Novem Sadu so se študenti, srednješolci in drugi državljani že odpravili na šesturni pohod, v okviru katerega nameravajo obiskati 14 javnih podjetij in institucij. Srednješolci v Beogradu so protestni pohod napovedali za danes popoldne.

Jutrišnji protest v Nišu v znamenju praznika žensk

Protest v Nišu 1. marca 2025. FOTO: Andrej Isaković/AFP

Skupina študentov Univerze v Nišu bo 8. marca organizirala protest »Roža pravice«. Študentje so državljane pozvali, naj se zberejo pred stavbo sodišča, nato pa se bodo skupaj podali na protestni pohod do Rdečega petelina, krožišča pri nakupovalnem centru Delta Planet in Parka svetega Save, piše N1 Srbija.

Napovedali so, da bodo na protestnem pohodu ženske v prvih vrstah, moški pa bodo hodili za njimi in jim simbolično varovali hrbet.