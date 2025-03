Srbski študenti blokirali stavbo državne radiotelevizije

Povod za blokado stavbe Radiotelevizije Srbije (RTS) je bil komentar voditeljice večernega dnevnika srbske državne televizije, ki je študente označila za drhal. Ta izjava je sprožila val ogorčenja med študenti, ki so se odločili za blokado stavbe kot obliko protesta proti takšni retoriki in načinu poročanja javnega medija.

»Zato nocoj blokiramo stavbo RTS. Brez nasilja, brez vdora. Vsem zaposlenim bo dovoljeno zapustiti stavbo, vendar nihče ne bo vstopil,« so sporočili študentje beograjske medicinske fakultete za N1 Srbija.

Blokada se je začela v ponedeljek zvečer in naj bi trajala 22 ur. Študentje so se zbrali pred stavbo RTS in postavili ograje, da bi preprečili vstop v stavbo. Pri tem so zagotovili, da bodo zaposlenim omogočili izhod, vendar vstop ne bo dovoljen, dokler se ne izpolnijo njihove zahteve. »Takovska 10 (naslov RTS), RTS. Vsi. Takoj. Zdaj. Operacija se je pravkar začela. RTS pripada narodu,« so zapisali študentje fakultete dramskih umetnosti na uradnem profilu na instagramu.

Okoli 23. ure je policija vstopila v prostore RTS in blokirala promet na bližnji ulici. Medtem ko so študentje vztrajali pri nenasilnem pristopu, so nastali številni incidenti, ko je policija nasilno posredovala proti protestnikom, poroča N1 Srbija. Kljub temu so študentje ostali trdni v svojih zahtevah in nadaljevali blokado.

Blokada ni bila omejena le na Beograd. V znak solidarnosti so študentje blokirali tudi vhod v Radiotelevizijo Vojvodine v Novem Sadu. Tam so namesto jutranjega informativnega programa predvajali filme, radio pa je predvajal le glasbo. Tudi pred Radiotelevizijo Kragujevac (RTK) se je zbralo več deset študentov in državljanov v podporo kolegom v Beogradu in Novem Sadu, še piše srbski opozicijski medij N1 Srbija.

Voditeljica RTS, ki je sprožila proteste, je kasneje pojasnila, da njene besede niso bile namenjene študentom, temveč tistim, ki so (in bi) bili nasilni. »Med pogovorom sem predsednika vprašala, kaj bi se zgodilo, če drhal napade študente v Pionirskem parku. S tem sem namigovala na njegove trditve o tem, kdo vse bi se lahko pridružil protestom 15. marca,« je pojasnila in se opravičila za uporabo besede »drhal«, je v svojem članku razložila srbska nacionalna radiotelevizija.

Incidenti na protestu

Dogodki med protesti pred stavbo Radiotelevizije Srbije so se hitro zaostrili, ko je policija blokirala promet in vstopila v prostore RTS. Policija je nasilno posredovala proti študentom, kar je povzročilo številne incidente. Po poročanju N1 Srbija so policisti z gumijevkami udarili več protestnikov.

Med incidenti je bil poškodovan tudi policist, kar je izpostavil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Na instagramu je objavil fotografijo poškodovanega policista in zapisal: »Utrpel je hude telesne poškodbe. Grozljivo. Udarili so ga z bokserjem. Nasilneži mislijo, da jim je dovoljeno vse. Ni. Za vse nasilje bodo odgovarjali. Toliko o mirnih protestnikih. Zmagala bo normalna Srbija, zmagala bo demokratična Srbija.«

Višje javno tožilstvo v Beogradu se je hitro odzvalo in naložilo policiji, naj poišče osebe, ki so napadle policiste pred stavbo RTS. Policija po nalogu tožilstva išče tudi osebe, ki jih sumijo napada na policista v civilu. Po poročanju medijev je na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, mogoče videti, da je policista, ki je bil na protestih v civilu, udaril pripadnik žandarmerije.

Vučić in njegovi mediji poskušajo očrniti protestnike, ki že dalj časa protestirajo proti njegovi politiki. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Notranji minister Ivica Dačić je ob objavi posnetkov dejal, da policija ni ukrepala proti protestnikom, temveč da so jo napadli. »Oni (študenti) so napadli žandarmerijo,« je izjavil Dačić, vendar so posnetki na družbenih omrežjih pokazali drugačno sliko, kjer je policija nasilno posredovala proti protestnikom. Tako poročajo protivladni mediji. Študentje zahtevajo, da RTS prikaže resnične posnetke incidentov in izboljša poročanje o protestih. Zahtevali so tudi, da RTS preneha selektivno poročanje in predstavi resnično stanje na terenu.

Podpora in zahteve študentov

Podpora študentom, ki so blokirali stavbo Radiotelevizije Srbije, je prišla iz več različnih smeri, vključno z zaposlenimi na RTS in Radioteleviziji Vojvodine. Nekateri zaposleni so javno izrazili svojo podporo študentom in njihovim zahtevam. »Tukaj smo, da branimo čast in ugled svoje hiše in poklica. Vemo, da so študentje z nami, in jih podpiramo od prvega dne,« so sporočili in hkrati vse kolege z RTS pozvali, naj se jim pridružijo.

Društvo novinarjev Srbije (UNS) je pozvalo študente, naj omogočijo novinarjem vstop v stavbo. Po njihovem mnenju je namreč kakršno koli oviranje dela novinarjev nesprejemljivo. UNS je poudaril, da je pomembno, da novinarji lahko opravljajo svoje delo in poročajo o dogodkih brez ovir.

Poleg tega so študentje pozvali k donacijam, saj so potrebovali osnovne potrebščine za vzdrževanje blokade. Na družbenih omrežjih so objavili, da nujno potrebujejo dežnike, odeje, polnilne baterije in vodo. Prav tako so prosili za male in velike steklenice vode, sokove, energijske pijače, sladkarije, prigrizke in papirnate robčke.

Študentje so poudarili, da njihova akcija ni usmerjena proti zaposlenim na RTS, temveč proti nepoštenemu poročanju javnega medija. Njihov cilj je bil doseči spremembe v načinu poročanja in zagotoviti, da bodo protesti predstavljeni objektivno in resnično. »RTS pripada narodu,« so večkrat poudarili študentje, ki so vztrajali pri svojih zahtevah.