(KOMENTAR) Kandidatka za komisarko

V dveh desetletjih članstva v Evropski uniji so bili komisarkam in komisarjem iz Slovenije namenjeni, to je že treba priznati, solidni resorji. Komisar Janez Potočnik je en mandat vodil znanstvenoraziskovalni sektor evropske komisije, drugi mandat je vodil okoljske zadeve. Nekaj mesecev, neposredno po slovenskem vstopu v EU, se je ukvarjal tudi s širitvijo. Komisarki Violeti Bulc je bil namenjen prometni resor. Leta 2019, ko je Janez Lenarčič postal komisar za krizno upravljanje, bi se lahko dozdevalo, da je Sloveniji pripadlo vodenje manj pomembnega dela evropske komisije. Vendar se je s pandemijo covida-19, podnebnimi ujmami in vojno v Ukrajini resor za krizno upravljanje prestavil proti središču bruseljskih struktur.